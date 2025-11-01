Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert organisé par Moc’h Kozh Mk Breizh Sous Chapiteau, jouxtant la Salle Annexe Saint-Alban

Concert organisé par Moc’h Kozh Mk Breizh Sous Chapiteau, jouxtant la Salle Annexe Saint-Alban samedi 1 novembre 2025.

Concert organisé par Moc’h Kozh Mk Breizh

Sous Chapiteau, jouxtant la Salle Annexe Impasse Forestier Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 18:30:00
fin : 2025-11-01

Date(s) :
2025-11-01

Au programme:

The Glitches
Giure Grando

Gratuit, ouvert à tous   .

Sous Chapiteau, jouxtant la Salle Annexe Impasse Forestier Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert organisé par Moc’h Kozh Mk Breizh Saint-Alban a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor