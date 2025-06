Concert orgue à quatre mains et chants Boulzicourt 28 juin 2025 07:00

Ardennes

Concert orgue à quatre mains et chants Eglise Boulzicourt Ardennes

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Concert l’orgue à quatre mains et chants à l’église de Boulzicourt.Avec Marie Sébastien et Nicolas Cochard. 3€ l’entrée

Eglise

Boulzicourt 08410 Ardennes Grand Est +33 6 12 55 54 06 communicationboulzicourt@gmail.com

English :

Organ concert with four hands and singing at Boulzicourt church, with Marie Sébastien and Nicolas Cochard. 3? admission

German :

Vierhändiges Orgelkonzert und Gesang in der Kirche von Boulzicourt mit Marie Sébastien und Nicolas Cochard. 3? Eintritt

Italiano :

Concerto d’organo a quattro mani e canto nella chiesa di Boulzicourt, con Marie Sébastien e Nicolas Cochard. ingresso 3?

Espanol :

Concierto de órgano a cuatro manos y canto en la iglesia de Boulzicourt, con Marie Sébastien y Nicolas Cochard. entrada de 3?

