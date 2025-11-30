Concert orgue concert de l’Avent Rue de Poulpeye Loctudy

Concert orgue concert de l’Avent

Rue de Poulpeye Eglise Saint-Tudy Loctudy Finistère

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Titulaire des orgues de la Cathédrale de Nantes Michel Bourcier est professeur d’orgue au Conservatoire de Nantes où il enseigne également l’analyse musicale. Au programme œuvres de Bruhns, Buxtehude, Dowland, Storace et Bach.

Libre participation.

Église chauffée. .

Rue de Poulpeye Eglise Saint-Tudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne

