Concert Orgue de la cathédrale

Concert Orgue de la cathédrale Place de la République Die mercredi 17 décembre 2025.

Concert Orgue de la cathédrale

Place de la République Cathédrale Die Drôme

Début : 2025-12-17 11:00:00
2025-12-17

Airs de Noël sur l’Orgue de la cathédrale.
Place de la République Cathédrale Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

Christmas tunes on the cathedral organ.

German :

Weihnachtslieder auf der Orgel der Kathedrale.

Italiano :

Musica natalizia all’organo della cattedrale.

Espanol :

Música navideña en el órgano de la catedral.

