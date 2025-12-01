Concert Orgue de la cathédrale Place de la République Die

Concert Orgue de la cathédrale

Place de la République Cathédrale Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 11:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Airs de Noël sur l’Orgue de la cathédrale.

Place de la République Cathédrale Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Christmas tunes on the cathedral organ.

German :

Weihnachtslieder auf der Orgel der Kathedrale.

Italiano :

Musica natalizia all’organo della cattedrale.

Espanol :

Música navideña en el órgano de la catedral.

L’événement Concert Orgue de la cathédrale Die a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Pays Diois