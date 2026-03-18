CONCERT ORGUE ET 2 VIOLONS

32 rue Maurice Clavel Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Porté par l’organiste Christopher Hainsworth et les violonistes Françoise Duffaud et Bertrand Mahieu, ce concert met à l’honneur la rencontre entre l’orgue et deux violons. Interprètes aux carrières internationales, ils proposent un moment de musique classique tout en finesse, où les timbres se répondent et se mêlent pour offrir une parenthèse musicale riche en émotions.

Porté par l’organiste Christopher Hainsworth et les violonistes Françoise Duffaud et Bertrand Mahieu, ce concert met à l’honneur la rencontre entre l’orgue et deux violons. Interprètes aux carrières internationales, ils proposent un moment de musique classique tout en finesse, où les timbres se répondent et se mêlent pour offrir une parenthèse musicale riche en émotions. .

32 rue Maurice Clavel Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 70 29 55 35 djcharlemagne34@gmail.com

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English :

Led by organist Christopher Hainsworth and violinists Françoise Duffaud and Bertrand Mahieu, this concert celebrates the encounter between the organ and two violins. Performers with international careers, they offer a delicate moment of classical music, where timbres respond and blend to offer a musical interlude rich in emotion.

L’événement CONCERT ORGUE ET 2 VIOLONS Sète a été mis à jour le 2026-03-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE