Concert orgue et chant (70 ans église Saint-Denis) Roussy-le-Village

Concert orgue et chant (70 ans église Saint-Denis)
Place de l’Eglise Roussy-le-Village Moselle
Gratuit
Samedi 2025-10-11 20:00:00
2025-10-11 22:00:00
2025-10-11
Pour célébrer l’anniversaire de l’église de Roussy-le-Village, assistez à un concert orgue et voix.
Elisa Noé, chanteuse étudiante au Conservatoire de la Ville de Luxembourg, chantera des pièces sacrées et profanes du répertoire classique. Elle sera accompagnée à l’orgue par son mari Alessandro Urbano, organiste concertiste, enseignant d’orgue au Conservatoire de la Ville de Luxembourg et organiste titulaire des prestigieuses Grandes Orgues de Dudelange.Tout public
Place de l’Eglise Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 02 02 roussy.le.village@wanadoo.fr
English :
Celebrate the anniversary of Roussy-le-Village church with an organ and voice concert.
Elisa Noé, a student singer at the Conservatoire de la Ville de Luxembourg, will sing sacred and secular pieces from the classical repertoire. She will be accompanied on the organ by her husband Alessandro Urbano, concert organist, organ teacher at the Conservatoire de la Ville de Luxembourg and titular organist of the prestigious Grandes Orgues de Dudelange.
German :
Um den Geburtstag der Kirche von Roussy-le-Village zu feiern, besuchen Sie ein Konzert mit Orgel und Stimmen.
Elisa Noé, eine Sängerin, die am Konservatorium der Stadt Luxemburg studiert, wird geistliche und weltliche Stücke aus dem klassischen Repertoire singen. Sie wird an der Orgel von ihrem Mann Alessandro Urbano begleitet, einem Konzertorganisten, der am Konservatorium der Stadt Luxemburg Orgel unterrichtet und Titularorganist der prestigeträchtigen Grandes Orgues von Dudelange ist.
Italiano :
Per celebrare l’anniversario della chiesa di Roussy-le-Village, assistete a un concerto di organo e voce.
Elisa Noé, studentessa di canto al Conservatoire de la Ville de Luxembourg, canterà brani sacri e profani del repertorio classico. Sarà accompagnata all’organo dal marito Alessandro Urbano, organista concertista, docente di organo presso il Conservatorio della Ville de Luxembourg e organista titolare delle prestigiose Grandes Orgues de Dudelange.
Espanol :
Para celebrar el aniversario de la iglesia de Roussy-le-Village, asista a un concierto de órgano y voz.
Elisa Noé, estudiante de canto en el Conservatorio de la Ciudad de Luxemburgo, cantará piezas sacras y profanas del repertorio clásico. Estará acompañada al órgano por su marido Alessandro Urbano, concertista, profesor de órgano en el Conservatorio de la Ville de Luxemburgo y organista titular de las prestigiosas Grandes Orgues de Dudelange.
