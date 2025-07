CONCERT « ORGUE ET CHANT OCCITAN » ÉGLISE SAINT MARTIN Portet-sur-Garonne

CONCERT « ORGUE ET CHANT OCCITAN » ÉGLISE SAINT MARTIN Portet-sur-Garonne vendredi 3 octobre 2025.

CONCERT « ORGUE ET CHANT OCCITAN »

ÉGLISE SAINT MARTIN 5 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Pour sa 30ème édition, le Festival international Toulouse les Orgues, vous invite à découvrir l’orgue de l’église Saint-Martin.

Le chant traditionnel, expression profonde et immatérielle de la culture populaire, a toujours présenté en son sein une grande tension vers une dimension sacrée. L’orgue, instrument du sacré par excellence, tout au long de son histoire n’hésite pas à mettre en musique des scènes et des paysages ouvertement profanes.

À partir de ce terrain commun, Giulio Tosti et Mathilde Lalle présenteront une série d’arrangements de chansons provenant principalement de la tradition occitane et des petites pièces en solo. Ensemble, ils cherchent à enrichir les mélodies originales avec l’instrumentation à leur disposition, mais aussi à ne pas dénaturer la nature intime monodique et libre de ces splendides mélodies. .

ÉGLISE SAINT MARTIN 5 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 18 74 museedelamemoire@portetgaronne.fr

English :

For its 30th edition, the Toulouse International Organ Festival invites you to discover the organ at Saint-Martin church.

German :

Ausgabe des internationalen Festivals Toulouse les Orgues lädt Sie ein, die Orgel der Kirche Saint-Martin zu entdecken.

Italiano :

Per la sua 30ª edizione, il Festival Organistico Internazionale di Tolosa vi invita a scoprire l’organo della chiesa di Saint-Martin.

Espanol :

En su 30ª edición, el Festival Internacional de Órgano de Toulouse le invita a descubrir el órgano de la iglesia Saint-Martin.

L’événement CONCERT « ORGUE ET CHANT OCCITAN » Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE