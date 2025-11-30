Concert Orgue et Chants SEMEAC Séméac
Concert Orgue et Chants SEMEAC Séméac dimanche 30 novembre 2025.
Concert Orgue et Chants
SEMEAC 54 Rue de la République Séméac Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Bienvenue à ce concert d’Uriel Valadeau (Orgue) et Semiac en Bigorra (Choeur) au profit de l’association Les Amis de l’Orgue Séméac !
Au programme Toccatas et improvisations
France Angleterre et Allemagne Bigorre
Orgue de la manufacture anglaise Harrison & Harrison, construit en 1863, restauré en 1915 par Forster and Andrews, en 2022 par David Bradesi et Léa Malvy et remonté dans l’Eglise de Séméac.
> Réservation sur Helloasso.com
> Billetterie sur place le jour du concert
SEMEAC 54 Rue de la République Séméac 65600 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Welcome to this concert by Uriel Valadeau (Organ) and Semiac en Bigorra (Choir) in aid of Les Amis de l’Orgue Séméac!
Program: Toccatas and improvisations
France England and Germany Bigorre
Harrison & Harrison organ, built in 1863, restored in 1915 by Forster and Andrews, and in 2022 by David Bradesi and Léa Malvy, and reassembled in the Church of Séméac.
> Reservations on Helloasso.com
> On-site ticket sales on the day of the concert
German :
Willkommen zu diesem Konzert von Uriel Valadeau (Orgel) und Semiac en Bigorra (Chor) zugunsten des Vereins Les Amis de l’Orgue Séméac!
Auf dem Programm stehen: Toccaten und Improvisationen
Frankreich England und Deutschland Bigorra
Orgel der englischen Manufaktur Harrison & Harrison, erbaut 1863, restauriert 1915 von Forster and Andrews, 2022 von David Bradesi und Léa Malvy und wieder zusammengebaut in der Kirche von Séméac.
> Reservierung unter Helloasso.com
> Kartenverkauf vor Ort am Tag des Konzerts
Italiano :
Benvenuti a questo concerto di Uriel Valadeau (organo) e Semiac en Bigorra (coro) a favore dell’associazione Les Amis de l’Orgue Séméac!
In programma: Toccate e improvvisazioni
Francia Inghilterra e Germania Bigorre
Organo Harrison & Harrison, costruito nel 1863, restaurato nel 1915 da Forster e Andrews e nel 2022 da David Bradesi e Léa Malvy e rimontato nella chiesa di Séméac.
> Prenotazioni su Helloasso.com
> Biglietti in vendita il giorno del concerto
Espanol :
¡Bienvenidos a este concierto de Uriel Valadeau (Órgano) y Semiac en Bigorra (Coro) a beneficio de la asociación Les Amis de l’Orgue Séméac!
En el programa: Tocatas e improvisaciones
Francia Inglaterra y Alemania Bigorra
Órgano Harrison & Harrison, construido en 1863, restaurado en 1915 por Forster y Andrews, y en 2022 por David Bradesi y Léa Malvy y vuelto a montar en la iglesia de Séméac.
> Reservas en Helloasso.com
> Entradas a la venta el día del concierto
L’événement Concert Orgue et Chants Séméac a été mis à jour le 2025-11-18 par OT de Tarbes|CDT65