Concert Orgue et Chants SEMEAC Séméac

Concert Orgue et Chants

SEMEAC 54 Rue de la République Séméac Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-30 16:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Bienvenue à ce concert d’Uriel Valadeau (Orgue) et Semiac en Bigorra (Choeur) au profit de l’association Les Amis de l’Orgue Séméac !

Au programme Toccatas et improvisations

France Angleterre et Allemagne Bigorre

Orgue de la manufacture anglaise Harrison & Harrison, construit en 1863, restauré en 1915 par Forster and Andrews, en 2022 par David Bradesi et Léa Malvy et remonté dans l’Eglise de Séméac.

> Réservation sur Helloasso.com

> Billetterie sur place le jour du concert

English :

Welcome to this concert by Uriel Valadeau (Organ) and Semiac en Bigorra (Choir) in aid of Les Amis de l’Orgue Séméac!

Program: Toccatas and improvisations

France England and Germany Bigorre

Harrison & Harrison organ, built in 1863, restored in 1915 by Forster and Andrews, and in 2022 by David Bradesi and Léa Malvy, and reassembled in the Church of Séméac.

> Reservations on Helloasso.com

> On-site ticket sales on the day of the concert

German :

Willkommen zu diesem Konzert von Uriel Valadeau (Orgel) und Semiac en Bigorra (Chor) zugunsten des Vereins Les Amis de l’Orgue Séméac!

Auf dem Programm stehen: Toccaten und Improvisationen

Frankreich England und Deutschland Bigorra

Orgel der englischen Manufaktur Harrison & Harrison, erbaut 1863, restauriert 1915 von Forster and Andrews, 2022 von David Bradesi und Léa Malvy und wieder zusammengebaut in der Kirche von Séméac.

> Reservierung unter Helloasso.com

> Kartenverkauf vor Ort am Tag des Konzerts

Italiano :

Benvenuti a questo concerto di Uriel Valadeau (organo) e Semiac en Bigorra (coro) a favore dell’associazione Les Amis de l’Orgue Séméac!

In programma: Toccate e improvvisazioni

Francia Inghilterra e Germania Bigorre

Organo Harrison & Harrison, costruito nel 1863, restaurato nel 1915 da Forster e Andrews e nel 2022 da David Bradesi e Léa Malvy e rimontato nella chiesa di Séméac.

> Prenotazioni su Helloasso.com

> Biglietti in vendita il giorno del concerto

Espanol :

¡Bienvenidos a este concierto de Uriel Valadeau (Órgano) y Semiac en Bigorra (Coro) a beneficio de la asociación Les Amis de l’Orgue Séméac!

En el programa: Tocatas e improvisaciones

Francia Inglaterra y Alemania Bigorra

Órgano Harrison & Harrison, construido en 1863, restaurado en 1915 por Forster y Andrews, y en 2022 por David Bradesi y Léa Malvy y vuelto a montar en la iglesia de Séméac.

> Reservas en Helloasso.com

> Entradas a la venta el día del concierto

