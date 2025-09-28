Concert Orgue et Clarinettes Courtenay

Concert Orgue et Clarinettes Courtenay dimanche 28 septembre 2025.

Concert Orgue et Clarinettes

Place de l’Église Courtenay Loiret

Début : 2025-09-28 16:00:00

2025-09-28

Les Amis de l’Orgue de Courtenay vous

présentent le Duo Angélus Aurélie Courion-Monjanel à l’orgue et

Vincent Courion aux clarinettes, sur des airs

célèbres et grands thèmes classiques.

Place de l’Église Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 17 57 54

English :

The Friends of the Courtenay Organ

present the Duo Angélus: Aurélie Courion-Monjanel on organ and

Vincent Courion on clarinets, performing famous

and classical themes.

German :

Die Orgelfreunde von Courtenay präsentieren Ihnen

präsentieren das Duo Angélus: Aurélie Courion-Monjanel an der Orgel und

Vincent Courion an den Klarinetten, mit Melodien von

berühmten und großen klassischen Themen.

Italiano :

Gli Amici dell’Organo di Courtenay

presentano il Duo Angélus: Aurélie Courion-Monjanel all’organo e Vincent Courion ai clarinetti

Vincent Courion ai clarinetti, che eseguono temi famosi e

e temi classici.

Espanol :

Los Amigos del Órgano de Courtenay

presentan al Dúo Angélus: Aurélie Courion-Monjanel al órgano y

Vincent Courion a los clarinetes, interpretando famosos

y clásicos.

