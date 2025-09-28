Concert Orgue et Clarinettes Courtenay
Concert Orgue et Clarinettes Courtenay dimanche 28 septembre 2025.
Concert Orgue et Clarinettes
Place de l’Église Courtenay Loiret
Début : 2025-09-28 16:00:00
2025-09-28
Les Amis de l’Orgue de Courtenay vous
présentent le Duo Angélus Aurélie Courion-Monjanel à l’orgue et
Vincent Courion aux clarinettes, sur des airs
célèbres et grands thèmes classiques.
English :
The Friends of the Courtenay Organ
present the Duo Angélus: Aurélie Courion-Monjanel on organ and
Vincent Courion on clarinets, performing famous
and classical themes.
German :
Die Orgelfreunde von Courtenay präsentieren Ihnen
präsentieren das Duo Angélus: Aurélie Courion-Monjanel an der Orgel und
Vincent Courion an den Klarinetten, mit Melodien von
berühmten und großen klassischen Themen.
Italiano :
Gli Amici dell’Organo di Courtenay
presentano il Duo Angélus: Aurélie Courion-Monjanel all’organo e Vincent Courion ai clarinetti
Vincent Courion ai clarinetti, che eseguono temi famosi e
e temi classici.
Espanol :
Los Amigos del Órgano de Courtenay
presentan al Dúo Angélus: Aurélie Courion-Monjanel al órgano y
Vincent Courion a los clarinetes, interpretando famosos
y clásicos.
