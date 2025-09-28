Concert Orgue et Clarinettes Courtenay

Concert Orgue et Clarinettes

Concert Orgue et Clarinettes Courtenay dimanche 28 septembre 2025.

Concert Orgue et Clarinettes

Place de l’Église Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-28

Les Amis de l’Orgue de Courtenay vous
présentent le Duo Angélus Aurélie Courion-Monjanel à l’orgue et
Vincent Courion aux clarinettes, sur des airs
célèbres et grands thèmes classiques.
Les Amis de l’Orgue de Courtenay vous
présentent Aurélie Courion-Monjanel à l’orgue et
Vincent Courion aux clarinettes, sur des airs
célèbres et grands thèmes classiques.   .

Place de l’Église Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 86 17 57 54 

English :

The Friends of the Courtenay Organ
present the Duo Angélus: Aurélie Courion-Monjanel on organ and
Vincent Courion on clarinets, performing famous
and classical themes.

German :

Die Orgelfreunde von Courtenay präsentieren Ihnen
präsentieren das Duo Angélus: Aurélie Courion-Monjanel an der Orgel und
Vincent Courion an den Klarinetten, mit Melodien von
berühmten und großen klassischen Themen.

Italiano :

Gli Amici dell’Organo di Courtenay
presentano il Duo Angélus: Aurélie Courion-Monjanel all’organo e Vincent Courion ai clarinetti
Vincent Courion ai clarinetti, che eseguono temi famosi e
e temi classici.

Espanol :

Los Amigos del Órgano de Courtenay
presentan al Dúo Angélus: Aurélie Courion-Monjanel al órgano y
Vincent Courion a los clarinetes, interpretando famosos
y clásicos.

L’événement Concert Orgue et Clarinettes Courtenay a été mis à jour le 2025-09-12 par OT 3CBO