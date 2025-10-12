Concert orgue et contrebasse Bonnétable
Concert orgue et contrebasse Bonnétable dimanche 12 octobre 2025.
Concert orgue et contrebasse
Eglise Bonnétable Sarthe
Début : 2025-10-12 16:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Concert d’orgue et contrebasse, « une grand mère dans les tuyaux » par Philippe Bataille et Christophe Picot organisé par l’association des amis des orgues du secteur paroissial de Bonnétable.
A l’église de Bonnétable
Participation libre .
Eglise Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire assoaospb@gmail.com
