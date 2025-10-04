Concert Orgue et Danse Eglise Saint-Louis Vecoux
Concert Orgue et Danse Eglise Saint-Louis Vecoux samedi 4 octobre 2025.
Concert Orgue et Danse
Eglise Saint-Louis 7 Rue du Centre Vecoux Vosges
Orgue en Scène vous propose un concert original, associant l’orgue à la danse improvisée pendant que Victoria LESCALIER jouera diverses pièces du répertoire (Bach, Pachelbel, Haendel…) et des musiques de film, Mélodie GOLLE évoluera entre choeur et nef pour incarner la musique par la danse.
Victoria est une artiste lorraine formée au CRR de Metz entre 1998 et 2008, primée du diplôme de composition de musique de film à l’Ecole Normale de Paris en 2006. Compositrice, arrangeuse, interprète, accompagnatrice, elle enseigne au CRR de Metz et au conservatoire d’Hagondange.
Mélodie GOLLE est une jeune danseuse comédienne spinalienne, auto-dicacte et formée notamment Hip-Hop avec Criminalz Crew (Metz), qu’on a pu voir dans de nombreuses manifestations, films, émissions télévisées (danse avec une star…), clips vidéos (Modern Jam, Origami…), show et publicités (Human race, Vogue). Elle a remporté plusieurs compétitions de Hip-hop, championne du monde de danse Lyrique à Hollywood en 2018.Tout public
Eglise Saint-Louis 7 Rue du Centre Vecoux 88200 Vosges Grand Est +33 7 81 24 22 10
English :
Orgue en Scène offers an original concert, combining organ and improvised dance: while Victoria LESCALIER plays various pieces from the repertoire (Bach, Pachelbel, Haendel…) and film music, Mélodie GOLLE moves between choir and nave to embody the music through dance.
Victoria is an artist from Lorraine, trained at the Metz CRR between 1998 and 2008, and awarded a diploma in film music composition at the Ecole Normale de Paris in 2006. A composer, arranger, performer and accompanist, she teaches at the Metz CRR and the Hagondange Conservatory.
Mélodie GOLLE is a young self-taught dancer-actress from Spinal, France, who has trained in Hip-Hop with Criminalz Crew (Metz), and has performed in numerous events, films, TV shows (Dance with a Star…), video clips (Modern Jam, Origami…), shows and commercials (Human Race, Vogue). She has won several hip-hop competitions, and was world lyrical dance champion in Hollywood in 2018.
German :
Orgue en Scène bietet Ihnen ein originelles Konzert, das die Orgel mit improvisiertem Tanz verbindet: Während Victoria LESCALIER verschiedene Stücke aus dem Repertoire (Bach, Pachelbel, Händel…) und Filmmusik spielt, bewegt sich Mélodie GOLLE zwischen Chor und Kirchenschiff, um die Musik durch den Tanz zu verkörpern.
Victoria ist eine lothringische Künstlerin, die zwischen 1998 und 2008 am CRR in Metz ausgebildet wurde und 2006 das Diplom für Filmmusikkomposition an der Ecole Normale de Paris erhielt. Sie ist Komponistin, Arrangeurin, Interpretin und Begleiterin und unterrichtet am CRR in Metz und am Konservatorium in Hagondange.
Mélodie GOLLE ist eine junge Tänzerin und Schauspielerin aus Spinalien. Sie ist Autodidaktin und wurde insbesondere im Hip-Hop bei der Criminalz Crew (Metz) ausgebildet. Man konnte sie bei zahlreichen Veranstaltungen, Filmen, Fernsehsendungen (Tanz mit einem Star…), Videoclips (Modern Jam, Origami…), Shows und Werbespots (Human race, Vogue) sehen. Sie hat mehrere Hip-Hop-Wettbewerbe gewonnen und wurde 2018 in Hollywood Weltmeisterin im Lyrical Dance.
Italiano :
Orgue en Scène vi propone un concerto originale, che unisce l’organo alla danza improvvisata: mentre Victoria LESCALIER esegue vari brani del repertorio (Bach, Pachelbel, Haendel…) e musiche da film, Mélodie GOLLE si muove tra il coro e la navata centrale per incarnare la musica attraverso la danza.
Victoria è un’artista lorenese che si è formata al CRR di Metz tra il 1998 e il 2008 e ha ottenuto il diploma di composizione di musica per film all’Ecole Normale di Parigi nel 2006. Compositrice, arrangiatrice, interprete e accompagnatrice, insegna al CRR di Metz e al Conservatorio di Hagondange.
Mélodie GOLLE è una giovane ballerina-attrice autodidatta di Spinal che si è formata nell’hip-hop con la Criminalz Crew (Metz). Si è esibita in numerosi eventi, film, programmi televisivi (Dance with a Star, ecc.), videoclip (Modern Jam, Origami, ecc.), spettacoli e pubblicità (Human Race, Vogue). Ha vinto diverse competizioni di hip-hop ed è stata campionessa mondiale di danza lirica a Hollywood nel 2018.
Espanol :
Orgue en Scène le propone un concierto original, que combina el órgano con la danza improvisada: mientras Victoria LESCALIER interpreta diversas piezas del repertorio (Bach, Pachelbel, Haendel…) y música de cine, Mélodie GOLLE se desplaza entre el coro y la nave para encarnar la música a través de la danza.
Victoria es una artista de Lorena formada en el CRR de Metz entre 1998 y 2008, y diplomada en composición de música de cine por la Escuela Normal de París en 2006. Compositora, arreglista, intérprete y acompañante, es profesora en el CRR de Metz y en el Conservatorio de Hagondange.
Mélodie GOLLE es una joven bailarina-actriz autodidacta de Spinal que se ha formado en hip-hop con Criminalz Crew (Metz). Ha actuado en numerosos eventos, películas, programas de televisión (Bailar con una estrella, etc.), videoclips (Modern Jam, Origami, etc.), espectáculos y anuncios (Human Race, Vogue). Ha ganado varios concursos de hip-hop y fue campeona del mundo de danza lírica en Hollywood en 2018.
