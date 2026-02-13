Concert orgue et flûte, Église de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
Concert orgue et flûte Samedi 28 février, 20h30 Église de Saint-Médard-en-Jalles Gironde
Entrée et participation libres
Début : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T22:30:00+01:00
Fin : 2026-02-28T20:30:00+01:00 – 2026-02-28T22:30:00+01:00
Musica florens – Échos du passé, souffles du présent. Ce programme invite à un voyage à travers les siècles : de l’Italie baroque de Fontana et Mealli au génie de Haendel, jusqu’à la création contemporaine avec la Composition Florum, inspirée des sonorités médiévales.
La flûte à bec et l’orgue se répondent comme deux voies complices, mélant la virtuosité du Stylus Fantasticus à la contemplation d’une musique en constante floraison, grâce à l’improvisation.
Église de Saint-Médard-en-Jalles Place du 11 novembre – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Concert de musique classique par Carlos Bollo (orgue) et Marion Fermé (flûte à bec)
