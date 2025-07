Concert orgue et flûte Eglise Sainte Anne Turckheim

Concert orgue et flûte Eglise Sainte Anne Turckheim dimanche 27 juillet 2025.

Concert orgue et flûte Eglise Sainte Anne

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-27 17:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

2025-07-27

Francis et Marie-Pierre Auclair jouent avec grand plaisir depuis plusieurs années pour la fête de la Ste Anne de la paroisse de Turckheim. Cette année encore, ils seront présents le dimanche 27 juillet à 17h pour un concert flûte et orgue avec, comme à chaque fois, le souci de mettre en valeur le magnifique cadre et l’acoustique de l’église ainsi que le très bel orgue Silbermann de la tribune

Ils proposeront un programme varié avec des œuvres baroques de Telemann, Bach et Vivaldi en passant par Mozart mais aussi des romantiques, comme Pierné et Popp. Le concert se terminera dans le chœur de l’église face au public. .

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 99 88 96 francis.auclair@wanadoo.fr

English :

A varied program featuring Baroque works by Telemann, Bach, Vivaldi and Mozart, as well as Romantic works by Pierné and Popp.

German :

Abwechslungsreiches Programm mit barocken Werken von Telemann, Bach und Vivaldi über Mozart, aber auch Romantikern wie Pierné und Popp.

Italiano :

Un programma vario con opere barocche di Telemann, Bach, Vivaldi e Mozart, oltre a opere romantiche di Pierné e Popp.

Espanol :

Un programa variado que incluye obras barrocas de Telemann, Bach, Vivaldi y Mozart, así como obras románticas de Pierné y Popp.

