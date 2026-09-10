Concert Orgue et Harmonie à l’Eglise de Naours, Eglise de Naours, Naours

Informations pratiques

Concert Orgue et Harmonie à l’Eglise de Naours Dimanche 20 septembre, 16h00 Eglise de Naours Somme

Concert au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir ou re-découvrir les sonorités de l’Orgue de tribune de l’Eglise de Naours.

L’Harmonie de Naours aura le plaisir d’acceuillir Emilie Rousseau, organiste passionnée, qui mettra en lumière l’orgue restauré de l’Eglise de Naours à travers un récital mettant en valeur toute la richesse et la beauté de ce merveilleux instrument.

Eglise de Naours rue de l’église 80260 NAOURS Naours 80260 Somme Hauts-de-France https://www.facebook.com/search/top?q=harmonie%20de%20naours https://www.facebook.com/search/top?q=harmonie%20de%20naours L’église Saint-Martin de Naours est située dans le village de Naours, dans le département de la Somme, au nord d’Amiens. L’église de Naours a été construite en pierre et couverte d’ardoises. Le chœur plus élevé que la nef est de style gothique flamboyant. Il se termine par une abside à trois pans. Il est flanqué sur le côté nord, d’une tour-clocher. Le portail latéral de la nef est en anse de panier.

L’église Saint-Martin possédait un orgue à cylindre datant de la première moitié du XIXe siècle. Au cours du XIXe siècle les pères basiliens de l’abbaye de Valloires remplacèrent le système initial par un clavier. Il fut une fois encore restauré en 1890 par Paul Deldine. Il subit une nouvelle restauration en 2015-2016 par Christian Boetzlé. Le buffet en sapin est composé de plusieurs volets s’ouvrant sur la tuyauterie. Parking devant l’Eglise et grand parking Place St Martin

Venez découvrir ou re-découvrir les sonorités de l’Orgue de tribune de l’Eglise de Naours.

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