Concert orgue et harpe Secret Guests Temple Orthez
Concert orgue et harpe Secret Guests Temple Orthez vendredi 12 décembre 2025.
Concert orgue et harpe Secret Guests
Temple Place de la Poustelle Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Secret Guests est un duo réunissant Pablo Altar à l’orgue et Ange Halliwell à la harpe. En mêlant résonances sacrées et cordes délicates, ils créent des rituels sonores intimes, à la fois anciens et surnaturels. .
Temple Place de la Poustelle Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 info@image-imatge.org
English : Concert orgue et harpe Secret Guests
German : Concert orgue et harpe Secret Guests
Italiano :
Espanol : Concert orgue et harpe Secret Guests
L’événement Concert orgue et harpe Secret Guests Orthez a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Coeur de Béarn