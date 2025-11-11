Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert orgue et harpe Secret Guests Temple Orthez

Concert orgue et harpe Secret Guests

Concert orgue et harpe Secret Guests Temple Orthez vendredi 12 décembre 2025.

Concert orgue et harpe Secret Guests

Temple Place de la Poustelle Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Secret Guests est un duo réunissant Pablo Altar à l’orgue et Ange Halliwell à la harpe. En mêlant résonances sacrées et cordes délicates, ils créent des rituels sonores intimes, à la fois anciens et surnaturels.   .

Temple Place de la Poustelle Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12  info@image-imatge.org

English : Concert orgue et harpe Secret Guests

German : Concert orgue et harpe Secret Guests

Italiano :

Espanol : Concert orgue et harpe Secret Guests

L’événement Concert orgue et harpe Secret Guests Orthez a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Coeur de Béarn