Concert Orgue et Trombones Eglise Saint-Louis Vecoux

Informations pratiques

Vecoux

Concert Orgue et Trombones

Eglise Saint-Louis 7 Rue du Centre Vecoux Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Au terme du vide-grenier traditionnel de Vecoux, Orgue en Scène vous attend avec l’ensemble de trombones du conservatoire de Colmar (dir. Philippe SPANAGEL) et Mathieu FREYBURGER à l’orgue.

En cet été finissant, les sonorités profondes des cuivres annonceront les chaudes couleurs de l’automne tandis que l’orgue y répondra par ses chatoiements de vitrail. Un moment partagé entre solennité et romantisme, à travers des pièces de Lully, Strauss, Wagner, Brückner et d’autres auteurs à découvrir.

Philipe SPANAGEL a été formé à l’Ecole Nationale de Musique de Colmar, puis au CNSMD de Paris (musique de chambre et trombone). Il a joué avec de nombreux orchestres nationaux et est actuellement co-soliste à l’orchestre symphonique de Mulhouse. Il enseigne au conservatoire de Colmar depuis 1992.

Mathieu FREYBURGER a étudié au CNMSD de Paris où il obtient en 1996 le Premier Prix d’Orgue, ainsi que le Premier Prix de Basse Continue. Il est ensuite lauréat de divers concours internationaux d’orgue. Il a enregistré trois CD, consacrés à l’œuvre d’A. Guilmant et de C. Saint-Saëns. Il enseigne l’orgue et le clavecin à l’Ecole Municipale de Musique de Vesoul ainsi qu’au Conservatoire de Colmar

Entrée libre avec corbeille Apéritif offert !Tout public

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Eglise Saint-Louis 7 Rue du Centre Vecoux 88200 Vosges Grand Est +33 7 81 24 22 10

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English :

Following the traditional Vecoux yard sale, *Orgue en Scène* invites you to enjoy a performance by the Colmar Conservatory Trombone Ensemble (conducted by Philippe SPANAGEL) with Mathieu FREYBURGER at the organ.

As summer draws to a close, the deep tones of the brass instruments will herald the warm hues of fall, while the organ responds with its shimmering, stained-glass-like tones. A moment that balances solemnity and romanticism, featuring works by Lully, Strauss, Wagner, Bruckner, and other composers waiting to be discovered.

Philipe SPANAGEL trained at the National School of Music in Colmar, then at the CNSMD in Paris (chamber music and trombone). He has performed with numerous national orchestras and is currently a co-soloist with the Mulhouse Symphony Orchestra. He has taught at the Colmar Conservatory since 1992.

Mathieu FREYBURGER studied at the CNMSD in Paris, where he won the First Prize in Organ in 1996, as well as the First Prize in Basso Continuo. He has since been a laureate of various international organ competitions. He has recorded three CDs dedicated to the works of A. Guilmant and C. Saint-Saëns. He teaches organ and harpsichord at the Vesoul Municipal School of Music as well as at the Colmar Conservatory.

Free admission with a basket—complimentary aperitif!

L’événement Concert Orgue et Trombones Vecoux a été mis à jour le 2026-08-15 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME