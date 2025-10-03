Concert orgue et trompette avec Romain BASTARD et Benjamin BELLOIR Eglise Condé-sur-Seulles

Eglise 8, route de Nonant Condé-sur-Seulles Calvados

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

L’ADTLB et la commune de Condé-sur-Seulles vous convient à un concert Orgue et Trompette avec Romain BASTARD, organiste de la cathédrale de Coutances, et Benjamin BELLOIR, trompettiste.

Ils interpréteront des œuvres de Purcell, Stanley, Vivaldi, Bach, Haendel et une composition de Romain BASTARD.

Romain BASTARD, originaire de Caen, débute à 11 ans l’orgue à l’Abbaye aux Hommes. Il est diplômé des conservatoires supérieurs de Lyon et Paris.

Après ses études de composition, orgue, piano, histoire de la musique, analyse, il commence à travailler pour les petits chanteurs du film Les Choristes et fait des tournées dans le monde entier.

Il travaille ensuite plusieurs années pour la classe de danse classique du Conservatoire de Caen, le Chœur de Radio France et enseigne le piano et l’orgue, compose plusieurs créations en commande.

Il est actuellement organiste titulaire de la cathédrale de Coutances et directeur de l’école de musique de la Baie du Cotentin.

Benjamin BELLOIR s’est formé, depuis l’âge de 6 ans, à la trompette au sein des écoles de Villedieu (50) et de Vire (14). L’année de son bac, il part au conservatoire national de région de Versailles où il obtient, en 2000, sa médaille d’or. En parallèle, il étudie les musiques improvisées au sein de l’école ARPEJ, à Paris, où il perfectionne sa maîtrise de l’instrument avec Christian Martinez.

Il enseigne actuellement la trompette sur Fougères et sa région tout en travaillant parallèlement à ses projets personnels et en se produisant en concert partout en France.

Il a joué, en tant que première trompette, dans de grandes formations avec entre autres l’Orchestre Pasdeloup, le big band de l’armée de l’air (depuis 2010), l’Orchestre de Radio France, l’Orchestre du cirque national Alexis Gruss (depuis 2000). .

Eglise 8, route de Nonant Condé-sur-Seulles 14400 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

