Concert orgue et trompette – Journées européennes du patrimoine Louviers
dimanche 20 septembre 2026 · Louviers
Informations pratiques
Louviers
Concert orgue et trompette – Journées européennes du patrimoine
Église Notre-Dame, Place du Parvis Notre Dame Louviers Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’association La Clef de Voûte vous propose un concert orgue et trompette par François Eymet, ancien organiste à Saint Merry Paris IV et Yves Gersant, trompettiste. .
Église Notre-Dame, Place du Parvis Notre Dame Louviers 27400 Eure Normandie +33 2 32 09 58 58
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English : Concert orgue et trompette – Journées européennes du patrimoine
L’événement Concert orgue et trompette – Journées européennes du patrimoine Louviers a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Seine Eure
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