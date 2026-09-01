Informations pratiques

Louviers

Concert orgue et trompette – Journées européennes du patrimoine

Église Notre-Dame, Place du Parvis Notre Dame Louviers Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’association La Clef de Voûte vous propose un concert orgue et trompette par François Eymet, ancien organiste à Saint Merry Paris IV et Yves Gersant, trompettiste. .

Église Notre-Dame, Place du Parvis Notre Dame Louviers 27400 Eure Normandie +33 2 32 09 58 58

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English : Concert orgue et trompette – Journées européennes du patrimoine

L’événement Concert orgue et trompette – Journées européennes du patrimoine Louviers a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Seine Eure