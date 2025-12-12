Concert Orgue et Trompette Limoges

Concert Orgue et Trompette

Les Amis du Conservatoire de Limoges (ACL) vous invite à un concert d’orgue et de trompette avec deux musiciens Antoine Metelin et Laurent Beltran. Ces derniers joueront plusieurs morceaux ; de Frescobaldi à Haendel, en passant par Fantini et Bach.

