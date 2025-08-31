CONCERT ORGUE ET TROMPETTE Montesquieu-Volvestre

CONCERT ORGUE ET TROMPETTE Montesquieu-Volvestre dimanche 31 août 2025.

CONCERT ORGUE ET TROMPETTE

2 Rue de l’Église Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-31 17:30:00

fin : 2025-08-31

2025-08-31

Concert organisé par les Amis de l’Église Saint-Victor.

Venez assister à un concert d’orgue et de trompette à l’église Saint-Victor à Montesquieu-Volvestre ! 10 .

2 Rue de l’Église Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie

English :

Concert organized by the Friends of Saint-Victor Church.

German :

Konzert, organisiert von den Freunden der Kirche Saint-Victor.

Italiano :

Concerto organizzato dagli Amici della Chiesa di Saint-Victor.

Espanol :

Concierto organizado por los Amigos de la Iglesia Saint-Victor.

