CONCERT ORGUE ET TROMPETTE Montesquieu-Volvestre

2 Rue de l’Église Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-08-31 17:30:00
2025-08-31
Concert organisé par les Amis de l’Église Saint-Victor.
Venez assister à un concert d’orgue et de trompette à l’église Saint-Victor à Montesquieu-Volvestre ! 10 .
2 Rue de l’Église Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie
English :
Concert organized by the Friends of Saint-Victor Church.
German :
Konzert, organisiert von den Freunden der Kirche Saint-Victor.
Italiano :
Concerto organizzato dagli Amici della Chiesa di Saint-Victor.
Espanol :
Concierto organizado por los Amigos de la Iglesia Saint-Victor.
