CONCERT ORGUE ET TROMPETTE Saint-Gervais-sur-Mare

CONCERT ORGUE ET TROMPETTE Saint-Gervais-sur-Mare dimanche 28 septembre 2025.

CONCERT ORGUE ET TROMPETTE

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

A l’orgue, Marc Chiron et à la trompette Patrick Pagès, ils interprèteront des œuvres de Haendel, Charpentier, Corelli. ..

Le concert est organisé par le CEPO à l’église de Saint Gervais le 28 septembre à 18h.

La participation aux frais est libre!

Une soirée à réserver si vous aimez la musique classique des XVIIe et XVIIIe siècles et l’association de la trompette et de l’orgue!…

A l’orgue, Marc Chiron, organiste au Grand Orgue Puget de l’église de la Dalbade à Toulouse et titulaire honoraire des orgues de la cathédrale d’Auch. A la trompette Patrick Pagès, professeur de trompette au conservatoire de Montauban et se produit régulièrement avec l’orchestre baroque de Montauban, de Toulouse et de Nice.

Ils interprèteront des oeuvres de Haendel, Charpentier, Corelli. ..

Le concert est organisé par le CEPO à l’église de Saint Gervais le 28 septembre à 18h.

La participation aux frais est libre! .

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 5 62 27 00 05

English :

With Marc Chiron on organ and Patrick Pagès on trumpet, they will perform works by Handel, Charpentier and Corelli…

The concert is organized by the CEPO at Saint Gervais church on September 28 at 6 pm.

Participation is free of charge!

German :

An der Orgel spielt Marc Chiron und an der Trompete Patrick Pagès, sie werden Werke von Händel, Charpentier, Corelli… … interpretieren.

Das Konzert wird von der CEPO in der Kirche von Saint Gervais am 28. September um 18 Uhr organisiert.

Die Teilnahme an den Kosten ist kostenlos!

Italiano :

Marc Chiron all’organo e Patrick Pagès alla tromba eseguiranno opere di Handel, Charpentier e Corelli…

Il concerto è organizzato dal CEPO nella chiesa di Saint Gervais il 28 settembre alle 18.00.

La partecipazione è gratuita!

Espanol :

Marc Chiron al órgano y Patrick Pagès a la trompeta interpretarán obras de Haendel, Charpentier y Corelli…

El concierto está organizado por la CEPO en la iglesia de Saint Gervais el 28 de septiembre a las 18:00 h.

La participación es gratuita

L’événement CONCERT ORGUE ET TROMPETTE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2025-09-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB