CONCERT ORGUE ET VIOLON Grenade
jeudi 15 octobre 2026 · Grenade
Informations pratiques
Grenade
CONCERT ORGUE ET VIOLON
ÉGLISE Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
La mairie de Grenade vous propose un fabuleux concert, gratuit et tous publics.
Natacha Triadoux & Marc Chiron vous invite à leur magnifique concert d’orgue en l’église Notre Dame de l’Assomption de Grenade. 0 .
ÉGLISE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr
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English :
The City of Granada invites you to a fabulous concert—free and open to the public.
L’événement CONCERT ORGUE ET VIOLON Grenade a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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