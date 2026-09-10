Informations pratiques

Grenade

CONCERT ORGUE ET VIOLON

ÉGLISE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

La mairie de Grenade vous propose un fabuleux concert, gratuit et tous publics.

Natacha Triadoux & Marc Chiron vous invite à leur magnifique concert d’orgue en l’église Notre Dame de l’Assomption de Grenade. 0 .

ÉGLISE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr

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English :

The City of Granada invites you to a fabulous concert—free and open to the public.

L’événement CONCERT ORGUE ET VIOLON Grenade a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE