Informations pratiques

Lanvéoc

Concert Orgue et Violon

Eglise Sainte-Anne Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Le duo « Instant violon et orgue » s’est formé pour jouer une musique plus intime que ce que l’on entend souvent à l’orgue. Jean-Marie Lyons(violon) et Roland Guyomarc’h (orgue) ont choisi l’orgue de la jolie église Sainte-Anne de Lanvéoc pour interpréter des bijoux de musique de chambre : le chant du soir de Jef Le Penven, des sonates de J-F Haendel et C-P-E Bach, des Romances de musique klezmer ou de P de Sarasate et F Mendelssohn. Ce concert des journées du patrimoine finira brillamment avec des extraits de Concertos bien connus de W-A Mozart et A Vivaldi.

Concert organisé par l’association des Organistes de la Presqu’île de Crozon. .

Eglise Sainte-Anne Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 14 04 42 39

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English :

L’événement Concert Orgue et Violon Lanvéoc a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime