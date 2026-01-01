CONCERT ORGUE ET VIOLON Lassay-les-Châteaux
CONCERT ORGUE ET VIOLON Lassay-les-Châteaux dimanche 18 janvier 2026.
CONCERT ORGUE ET VIOLON
Eglise St Fraimbault Lassay-les-Châteaux Mayenne
Début : 2026-01-18 16:00:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Concert dorue et Violon
CONCERT d’ORGUE et VIOLON avec Mickaël DURAND (Titulaire de l’orgue de la
cathédrale de Nantes) et Florent BILLY (Violoniste au conservatoire de Nantes)
organisépar l’association des Amis de l’orgue de Lassay Les Châteaux.
Les musiciens interpréteront des pièces de Bach, Fauré, Mozart, Couperin… .
Eglise St Fraimbault Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire marc-rossignol@orange.fr
