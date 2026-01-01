CONCERT ORGUE ET VIOLON Lassay-les-Châteaux

CONCERT ORGUE ET VIOLON

Eglise St Fraimbault Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

CONCERT d’ORGUE et VIOLON avec Mickaël DURAND (Titulaire de l’orgue de la

cathédrale de Nantes) et Florent BILLY (Violoniste au conservatoire de Nantes)

organisépar l’association des Amis de l’orgue de Lassay Les Châteaux.

Les musiciens interpréteront des pièces de Bach, Fauré, Mozart, Couperin… .

Eglise St Fraimbault Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire marc-rossignol@orange.fr

