Informations pratiques

Le Folgoët

Concert orgue et violon

Basilique Le Folgoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 20:30:00

fin : 2026-08-02 21:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre de l’Été musical à la Basilique, Anne Robert, violoniste qui nous vient du Canada et Dominique Joubert, titulaire des orgues de la Cathédrale de Valence, unissent leur talent pour interpréter des duos ou des solos de compositeurs baroques et plus récents. Dominique Joubert est également compositeur de musique et interprétera trois de ses œuvres dont une improvisation. .

Basilique Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 6 22 92 05 36

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English :

L’événement Concert orgue et violon Le Folgoët a été mis à jour le 2026-06-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne