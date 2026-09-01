Concert orgue et violon Eglise Saint-Hilaire Muids

Informations pratiques

Muids

Concert orgue et violon

Eglise Saint-Hilaire 2 rue nationale Muids Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Dimanche 27 septembre 2026 à 16h en l’église Saint-Hilaire de Muids, nous accueillons Lionel Coulon, Organiste titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale de Rouen accompagné de Florent Dusson Violoniste et Organiste professionnel, dans un programme varié Orgue et Violon conjuguant des œuvres de Jean-Sébastien Bach, de Wolfgang Amadeus Mozart et de musiciens plus contemporains comme Louis Vierne ou Fritz Kreisler.

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 8€

Contact et informations : 06 60 84 12 52 | soufflesecond@gmail.com | www.second-souffle-muids.fr .

Eglise Saint-Hilaire 2 rue nationale Muids 27430 Eure Normandie +33 6 60 84 12 52 soufflesecond@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert orgue et violon

L’événement Concert orgue et violon Muids a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération