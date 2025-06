Concert Orgue et voix Rue de la Comtesse de Béarn Villers-sur-Mer 12 juillet 2025 20:30

Calvados

Début : 2025-07-12 20:30:00

2025-07-12

Concert par Catherine Gouillard (orgue) et Audrey Hiebel (voix) dans le cadre magnifique de l’église Saint-Martin de Villers-sur-Mer sur le thème « la voix, éclat de lumière ».

La musique est ici transportée par la lumière d’un ensemble exceptionnel de 51 verrières colorées, réalisées par les ateliers Duhamel-Marette (Evreux) à la fin du XIXème siècle.

Une projection sur écran géant des musiciennes en train de jouer et une ambiance lumineuse ponctueront chaque œuvre.

Rue de la Comtesse de Béarn Eglise Saint-Martin

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 6 85 15 16 35

English : Concert Orgue et voix

Concert delivered by Catherine Gouillard-Simard (organ, Amandine Guillopé and Pierre Ribot (violin) in the magnificent setting of the Saint-Martin de Villers Church.

The music is brought here by the light coming from an extraordinary set of 51 coloured glass walls, made by ateliers Duhamel-Marette (Evreux) at the end of the 19th century.

This concert also contributes to the conservation of Mutin-Cavaillé-Coll organ, dating back to 1920, restored in 1999.

Extras: The musicians are broadcast on a big screen in the choir of the church. Some light games originate.

Lighting by Damien Simard.

German : Concert Orgue et voix

Konzert von Catherine Gouillard (Orgel) und Audrey Hiebel (Gesang) im wunderschönen Rahmen der Kirche Saint-Martin in Villers-sur-Mer zum Thema « Die Stimme, Glanz des Lichts ».

Die Musik wird hier vom Licht eines außergewöhnlichen Ensembles aus 51 farbigen Glasfenstern getragen, die von den Werkstätten Duhamel-Marette (Evreux) Ende des 19. Jahrhunderts angefertigt wurden.

Eine Projektion der spielenden Musikerinnen auf einen Großbildschirm und eine Lichtstimmung werden jedes Werk untermalen.

Italiano :

Concerto di Catherine Gouillard (organo) e Audrey Hiebel (voce) nella splendida cornice della chiesa di Saint-Martin a Villers-sur-Mer sul tema « La voce, irradiazione di luce ».

La musica è trasportata dalla luce di un eccezionale gruppo di 51 vetrate colorate, realizzate dai laboratori Duhamel-Marette (Evreux) alla fine del XIX secolo.

Ogni opera è scandita da una proiezione su schermo gigante dei musicisti mentre suonano e da un’illuminazione d’ambiente.

Espanol :

Concierto de Catherine Gouillard (órgano) y Audrey Hiebel (voz) en el magnífico marco de la iglesia de Saint-Martin de Villers-sur-Mer sobre el tema « la voz, resplandor de luz ».

Aquí, la música es transportada por la luz de un excepcional conjunto de 51 vidrieras de colores, creadas por los talleres Duhamel-Marette (Evreux) a finales del siglo XIX.

Cada obra está marcada por una proyección en pantalla gigante de los músicos mientras tocan y por un ambiente luminoso.

