CONCERT ORGUE & PERCUSSIONS PAR LE DUO IN CYMBALI ET ORGANO Palavas-les-Flots 10 juillet 2025 07:00

Hérault

CONCERT ORGUE & PERCUSSIONS PAR LE DUO IN CYMBALI ET ORGANO 16 Rue Saint-Pierre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-10

fin : 2025-07-10

Date(s) :

2025-07-10

21h

Concert orgue et percussions par le Duo In Cymbali et Organo

Église Saint-Pierre

Libre participation

Infos cazecoles@gmail.com

16 Rue Saint-Pierre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 23

English :

21h

Organ and percussion concert by the « In Cymbali et Organo » Duo

Saint-Pierre Church

Free participation

Information: cazecoles@gmail.com

German :

21h

Orgel- und Percussion-Konzert des Duos « In Cymbali et Organo »

Kirche Saint-Pierre

Freie Teilnahme

Infos: cazecoles@gmail.com

Italiano :

21h

Concerto di organo e percussioni del Duo « In Cymbali et Organo »

Chiesa di Saint-Pierre

Ingresso libero

Informazioni: cazecoles@gmail.com

Espanol :

21h

Concierto de órgano y percusión a cargo del dúo « In Cymbali et Organo »

Iglesia de Saint-Pierre

Entrada gratuita

Información: cazecoles@gmail.com

