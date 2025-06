Concert orgue, piano et voix Nicole et Mathilde et Claude Marodon Cavaillé-Coll Deauville 14 août 2025 20:00

Calvados

Concert orgue, piano et voix Nicole et Mathilde et Claude Marodon Cavaillé-Coll Église Saint-Augustin Deauville Calvados

Début : 2025-08-14 20:00:00

2025-08-14

Les Amis de l’orgue de Deauville, association créée en 1999 pour promouvoir et développer toute activité musicale et artistique autour de l’orgue de l’église Saint-Augustin de Deauville, invitent à se produire en concert la famille Marodon Cavaillé-Coll Nicole à l’orgue, Mathilde, soprane, et Claude au piano.

Claude Marodon Cavaillé-Coll commence le piano à l’âge de 9 ans. Après une formation classique (1er prix du Conservatoire National Supérieur de Paris en piano et musique de chambre et diplôme de l’Université de l’État du Michigan), il affiche une grande curiosité pour le répertoire du piano et la création. Il s’emploie à faire connaître, aimer et respecter l’orgue symphonique et a participé à diverses actions en faveur de restaurations scrupuleuses de ces instruments.

Nicole Marodon Cavaillé-Coll, venue à la musique tard, suit les classes de piano, d’orgue, d’harmonie, de musique de chambre, d’histoire de la musique au Conservatoire de Caen, et de piano à la Schola Cantorum où elle devient assistante après le diplôme d’excellence. Elle a donné de nombreux concerts dans toute la France et à l’étranger. Elle est soliste de l’Orchestre de Grenoble, de l’Orchestre de Montivilliers et de l’Orchestre Philharmonique Européen. Elle contribue à rétablir et faire respecter l’œuvre de l’illustre facteur d’orgues Cavaillé-Coll.

Mathilde Marodon a suivi aux Conservatoires de Caen et d’Alençon les classes de chant, de danse, de musique de chambre, de musique ancienne, d’analyse et d’histoire de la musique. Tout en ayant choisi son instrument à elle, la « voix humaine », elle reste très attachée à l’œuvre de son illustre ancêtre Aristide Cavaillé-Coll. Elle se consacre également à l’enseignement de la technique vocale et à la direction de chœur.

Église Saint-Augustin

Deauville 14800 Calvados Normandie amisdelorgue-deauville@orange.fr

English : Concert orgue, piano et voix Nicole et Mathilde et Claude Marodon Cavaillé-Coll

Les Amis de l’orgue de Deauville, an association created in 1999 to promote and develop musical and artistic activities around the organ of Deauville’s Saint-Augustin church, invite the Marodon Cavaillé-Coll family to perform in concert: Nicole on organ, Mathilde, soprano, and Claude on piano.

Claude Marodon Cavaillé-Coll began playing the piano at the age of 9. After a classical training (1st prize from the Conservatoire National Supérieur de Paris in piano and chamber music, and a degree from Michigan State University), he showed a great curiosity for the piano repertoire and new works. He strives to make the symphony organ better known, loved and respected, and has taken part in a number of initiatives to promote the scrupulous restoration of these instruments.

Nicole Marodon Cavaillé-Coll came to music late, taking classes in piano, organ, harmony, chamber music and music history at the Conservatoire de Caen, and piano at the Schola Cantorum, where she became an assistant after graduating with a diploma of excellence. She has given numerous concerts throughout France and abroad. She is soloist with the Orchestre de Grenoble, the Orchestre de Montivilliers and the Orchestre Philharmonique Européen. She contributes to the restoration and respect of the work of the illustrious organ builder Cavaillé-Coll.

Mathilde Marodon studied singing, dance, chamber music, early music, analysis and music history at the Conservatoires de Caen and Alençon. Although she has chosen her own instrument, the « human voice », she remains deeply attached to the work of her illustrious ancestor Aristide Cavaillé-Coll. She also devotes herself to teaching vocal technique and conducting.

German : Concert orgue, piano et voix Nicole et Mathilde et Claude Marodon Cavaillé-Coll

Die Amis de l’orgue de Deauville, ein 1999 gegründeter Verein zur Förderung und Entwicklung jeglicher musikalischer und künstlerischer Aktivitäten rund um die Orgel der Kirche Saint-Augustin in Deauville, laden die Familie Marodon Cavaillé-Coll zu einem Konzert ein: Nicole an der Orgel, Mathilde, Sopran, und Claude am Klavier.

Claude Marodon Cavaillé-Coll begann im Alter von neun Jahren mit dem Klavierspiel. Nach einer klassischen Ausbildung (1. Preis am Conservatoire National Supérieur de Paris in Klavier und Kammermusik und Diplom der Michigan State University) zeigte er eine große Neugierde für das Klavierrepertoire und das kreative Schaffen. Er ist bestrebt, die symphonische Orgel bekannt, beliebt und respektiert zu machen und hat an verschiedenen Aktionen zugunsten der sorgfältigen Restaurierung dieser Instrumente teilgenommen.

Nicole Marodon Cavaillé-Coll kam erst spät zur Musik und besuchte die Klassen für Klavier, Orgel, Harmonielehre, Kammermusik und Musikgeschichte am Konservatorium von Caen sowie für Klavier an der Schola Cantorum, wo sie nach dem Exzellenz-Diplom Assistentin wurde. Sie hat zahlreiche Konzerte in ganz Frankreich und im Ausland gegeben. Sie ist Solistin des Orchestre de Grenoble, des Orchestre de Montivilliers und des Orchestre Philharmonique Européen. Sie trägt dazu bei, das Werk des berühmten Orgelbauers Cavaillé-Coll wiederherzustellen und zu respektieren.

Mathilde Marodon hat an den Konservatorien von Caen und Alençon die Klassen Gesang, Tanz, Kammermusik, Alte Musik, Analyse und Musikgeschichte besucht. Sie hat sich für ihr eigenes Instrument, die « menschliche Stimme », entschieden, ist aber dem Werk ihres berühmten Vorfahren Aristide Cavaillé-Coll sehr verbunden. Sie widmet sich außerdem dem Unterricht in Gesangstechnik und der Chorleitung.

Italiano :

Gli Amici dell’Organo di Deauville, associazione nata nel 1999 per promuovere e sviluppare tutte le attività musicali e artistiche legate all’organo della chiesa Saint-Augustin di Deauville, invitano la famiglia Marodon Cavaillé-Coll a esibirsi in concerto: Nicole all’organo, Mathilde, soprano, e Claude al pianoforte.

Claude Marodon Cavaillé-Coll ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 9 anni. Dopo una formazione classica (1° premio al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi in pianoforte e musica da camera e laurea alla Michigan State University), ha dimostrato una grande curiosità per il repertorio pianistico e per le nuove opere. Si adopera per far conoscere, amare e rispettare l’organo sinfonico e ha partecipato a diverse iniziative per promuovere il restauro scrupoloso di questi strumenti.

Nicole Marodon Cavaillé-Coll si è avvicinata alla musica tardivamente, frequentando i corsi di pianoforte, organo, armonia, musica da camera e storia della musica al Conservatorio di Caen e di pianoforte alla Schola Cantorum, dove è diventata assistente dopo essersi diplomata con un diploma di eccellenza. Ha tenuto numerosi concerti in Francia e all’estero. È solista dell’Orchestre de Grenoble, dell’Orchestre de Montivilliers e dell’Orchestre Philharmonique Européen. Sta contribuendo al restauro e al rispetto del lavoro dell’illustre organaro Cavaillé-Coll.

Mathilde Marodon ha studiato canto, danza, musica da camera, musica antica, analisi e storia della musica presso i Conservatori di Caen e Alençon. Pur avendo scelto il proprio strumento, la « voce umana », rimane profondamente legata all’opera del suo illustre antenato Aristide Cavaillé-Coll, e insegna anche tecnica vocale e direzione corale.

Espanol :

Los Amigos del Órgano de Deauville, asociación creada en 1999 para promover y desarrollar todas las actividades musicales y artísticas relacionadas con el órgano de la iglesia Saint-Augustin de Deauville, invitan a la familia Marodon Cavaillé-Coll a actuar en concierto: Nicole al órgano, Mathilde, soprano, y Claude al piano.

Claude Marodon Cavaillé-Coll comenzó a tocar el piano a los 9 años. Tras una formación clásica (1er premio del Conservatorio Nacional Superior de París en piano y música de cámara y licenciatura por la Universidad Estatal de Michigan), muestra una gran curiosidad por el repertorio pianístico y las nuevas obras. Se esfuerza por que el órgano sinfónico sea más conocido, querido y respetado, y ha participado en varias iniciativas para promover la restauración escrupulosa de estos instrumentos.

Nicole Marodon Cavaillé-Coll llegó tarde a la música, recibiendo clases de piano, órgano, armonía, música de cámara e historia de la música en el Conservatorio de Caen, y de piano en la Schola Cantorum, donde llegó a ser asistente tras graduarse con un diploma de excelencia. Ha dado numerosos conciertos en Francia y en el extranjero. Es solista de la Orquesta de Grenoble, la Orquesta de Montivilliers y la Orquesta Filarmónica Europea. Colabora en la restauración y el respeto de la obra del ilustre organero Cavaillé-Coll.

Mathilde Marodon estudió canto, danza, música de cámara, música antigua, análisis e historia de la música en los Conservatorios de Caen y Alençon. Aunque ha elegido su propio instrumento, la « voz humana », sigue profundamente vinculada a la obra de su ilustre antepasado Aristide Cavaillé-Coll, y también enseña técnica vocal y dirección coral.

