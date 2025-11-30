Concert orgue renaissance place d’Armes J.F. Blondel Metz
Dimanche 2025-11-30 16:30:00
2025-11-30 17:15:00
Le premier concert de la saison de Noël à la cathédrale de Metz fera entendre Vincent Bernhardt à l’orgue Renaissance du triforium.
Actuellement professeur au Conservatoire de Stuttgart, il réalise de très nombreux concerts en France et à l’étranger.
Au programme des œuvres de l’époque médiévale jusqu’à la Renaissance avec des extraits du Codex de Robertsbridge, du Codex Faenza, ainsi que des pièces de J. Bull, M. Rossi…
Retransmission sur grand écran.Tout public
place d’Armes J.F. Blondel CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 82 40 23 54
English :
The first concert of the Christmas season at Metz Cathedral will feature Vincent Bernhardt on the Renaissance organ in the triforium.
Currently professor at the Stuttgart Conservatory, he gives numerous concerts in France and abroad.
The program includes works from the Middle Ages to the Renaissance, with excerpts from the Robertsbridge Codex and the Faenza Codex, as well as pieces by J. Bull, M. Rossi…
Retransmission on large screen.
German :
Im ersten Konzert der Weihnachtssaison in der Kathedrale von Metz wird Vincent Bernhardt an der Renaissanceorgel des Triforiums zu hören sein.
Derzeit ist er Professor an der Musikhochschule Stuttgart und gibt zahlreiche Konzerte in Frankreich und im Ausland.
Auf dem Programm stehen Werke vom Mittelalter bis zur Renaissance mit Auszügen aus dem Robertsbridge Codex, dem Faenza Codex, sowie Stücke von J. Bull, M. Rossi…
Übertragung auf Großleinwand.
Italiano :
Il primo concerto della stagione natalizia della Cattedrale di Metz vedrà protagonista Vincent Bernhardt all’organo rinascimentale del triforio.
Attualmente professore al Conservatorio di Stoccarda, ha tenuto numerosi concerti in Francia e all’estero.
Il programma comprende opere dal Medioevo al Rinascimento, con estratti dal Codice Robertsbridge e dal Codice di Faenza, oltre a brani di J. Bull, M. Rossi e altri.
Trasmissione su grande schermo.
Espanol :
El primer concierto de la temporada navideña de la catedral de Metz contará con Vincent Bernhardt al órgano renacentista del triforio.
Actualmente profesor en el Conservatorio de Stuttgart, ha dado numerosos conciertos en Francia y en el extranjero.
El programa incluye obras de la Edad Media al Renacimiento, con extractos del Códice de Robertsbridge y del Códice de Faenza, así como piezas de J. Bull, M. Rossi y otros.
Retransmisión en pantalla grande.
