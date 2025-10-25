Concert orgue Église Tinténiac Tinténiac
Concert orgue
Église Tinténiac Rue du Prieuré Tinténiac Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-25 20:30:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Concert d’orgue à l’église de Tinténiac proposé par David CASSAN, un organiste de renommée internationale.
Entrée libre participation au chapeau. .
