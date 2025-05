Concert orgue, trompette, et voix – Rue Sainte Croix Montélimar, 17 mai 2025 18:00, Montélimar.

Drôme

Concert orgue, trompette, et voix Rue Sainte Croix Collégiale Sainte Croix Montélimar Drôme

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 19:15:00

2025-05-17

L’Association des amis de l’orgue de la Collégiale Sainte Croix de Montélimar vous donne rendez-vous pour le dernier concert de la saison ! Un concert d’orgue, de trompette et de voix organisée !

Rue Sainte Croix Collégiale Sainte Croix

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 19 23 orgue.montelimar@gmail.com

English :

The Association des amis de l’orgue de la Collégiale Sainte Croix de Montélimar invites you to the last concert of the season! An organized concert of organ, trumpet and voice!

German :

Der Verein der Freunde der Orgel der Stiftskirche Sainte Croix in Montélimar lädt Sie zum letzten Konzert der Saison ein! Ein organisiertes Konzert mit Orgel, Trompete und Stimme!

Italiano :

L’Associazione degli amici dell’organo della Collégiale Sainte Croix di Montélimar vi invita all’ultimo concerto della stagione! Un concerto organizzato di organo, tromba e voce!

Espanol :

La Association des amis de l’orgue de la Collégiale Sainte Croix de Montélimar le invita al último concierto de la temporada ¡Un concierto organizado de órgano, trompeta y voz!

L’événement Concert orgue, trompette, et voix Montélimar a été mis à jour le 2025-05-12 par Montélimar Tourisme Agglomération