Concert « Orgue-Violon-Trompette » par Emmanuel Hocdé

samedi 27 septembre 2025.

Concert « Orgue-Violon-Trompette » par Emmanuel Hocdé

Eglise Saint-Louis 2 rue de la Paroisse Fontainebleau Seine-et-Marne

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le Trio Hocdé vous fait découvrir l’orgue, le violon et la trompette à l’église Saint-Louis de Fontainebleau pour les Journées Européennes du Patrimoine.

English : Concert “Organ-Violin-Trumpet” by Emmanuel Hocdé

The Trio Hocdé invites you to discover the organ, violin, and trumpet at the Saint-Louis Church in Fontainebleau for European Heritage Days.

German :

Das Trio Hocdé führt Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals in der Kirche Saint-Louis in Fontainebleau in die Welt der Orgel, Violine und Trompete ein.

Italiano :

Il Trio Hocdé porta l’organo, il violino e la tromba nella chiesa Saint-Louis di Fontainebleau per le Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

El Trío Hocdé lleva el órgano, el violín y la trompeta a la iglesia Saint-Louis de Fontainebleau con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

