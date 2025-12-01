Concert orgues du transept et du haut coeur place d’Armes J.F. Blondel Metz

Concert orgues du transept et du haut coeur

place d’Armes J.F. Blondel CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 16:30:00

fin : 2025-12-21 17:15:00

2025-12-21

Le dernier concert de la saison de Noël à la cathédrale de Metz fera entendre Etienne Walhain à l’orgue du transept et à l’orgue du haut choeur.

Organiste titulaire de la cathédrale de Tournai, il propose des œuvres de J.S. Bach, L. C. Daquin, César Franck…

Retransmission sur grand écran.

Entrée libre, plateau

Tout public

place d’Armes J.F. Blondel CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 82 40 23 54

English :

The final concert of the Christmas season at Metz Cathedral will feature Etienne Walhain on the transept and high choir organs.

Titular organist at Tournai Cathedral, he offers works by J.S. Bach, L. C. Daquin, César Franck…

Retransmission on large screen.

Free admission, stage

German :

Beim letzten Konzert der Weihnachtssaison in der Kathedrale von Metz wird Etienne Walhain an der Orgel des Querschiffs und an der Orgel des Hochchors zu hören sein.

Er ist Titularorganist der Kathedrale von Tournai und spielt Werke von J.S. Bach, L.C. Daquin, César Franck…

Übertragung auf Großleinwand.

Freier Eintritt, Bühne

Italiano :

L’ultimo concerto della stagione natalizia della Cattedrale di Metz vedrà protagonista Etienne Walhain all’organo del transetto e all’organo del coro maggiore.

Organista titolare della Cattedrale di Tournai, eseguirà opere di J.S. Bach, L. C. Daquin, César Franck e altri.

Trasmissione su grande schermo.

Ingresso libero, palco

Espanol :

El último concierto de la temporada navideña de la catedral de Metz contará con Etienne Walhain al órgano del crucero y al órgano del coro alto.

Organista titular de la catedral de Tournai, interpretará obras de J.S. Bach, L.C. Daquin, César Franck y otros.

Retransmisión en pantalla grande.

Entrada gratuita, escenario

