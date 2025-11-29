CONCERT ORGUES EN AGDE Agde
CONCERT ORGUES EN AGDE Agde samedi 29 novembre 2025.
3 Rue Hôtel du Cheval Blanc Agde
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Concert proposé par l’Association Orgues en Agde .
Avec
>Lidwine Sabatié, soprano
>Cécile Roux, clarinette et son ensemble,
> Sophie Parmentier, orgue
> Entrée et participation libres
> Informations Association Orgues en Agde www.orgues-agde.fr .
3 Rue Hôtel du Cheval Blanc Agde 34300 Hérault Occitanie
English :
Concert offered by the Association Orgues en Agde .
German :
Konzert, das von der Vereinigung Orgues en Agde angeboten wird.
Italiano :
Concerto organizzato dall’Associazione Orgues en Agde .
Espanol :
Concierto organizado por la Asociación Orgues en Agde .
L’événement CONCERT ORGUES EN AGDE Agde a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE