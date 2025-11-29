CONCERT ORGUES EN AGDE Agde

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT ORGUES EN AGDE

3 Rue Hôtel du Cheval Blanc Agde Hérault

Concert proposé par l’Association Orgues en Agde .
Avec
>Lidwine Sabatié, soprano
>Cécile Roux, clarinette et son ensemble,
> Sophie Parmentier, orgue

> Entrée et participation libres

> Informations Association Orgues en Agde www.orgues-agde.fr   .

English :

Concert offered by the Association Orgues en Agde .

German :

Konzert, das von der Vereinigung Orgues en Agde angeboten wird.

Italiano :

Concerto organizzato dall’Associazione Orgues en Agde .

Espanol :

Concierto organizado por la Asociación Orgues en Agde .

