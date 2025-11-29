CONCERT ORGUES EN AGDE

3 Rue Hôtel du Cheval Blanc Agde Hérault

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Concert proposé par l’Association Orgues en Agde .

Avec

>Lidwine Sabatié, soprano

>Cécile Roux, clarinette et son ensemble,

> Sophie Parmentier, orgue

> Entrée et participation libres

> Informations Association Orgues en Agde www.orgues-agde.fr .

3 Rue Hôtel du Cheval Blanc Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

Concert offered by the Association Orgues en Agde .

German :

Konzert, das von der Vereinigung Orgues en Agde angeboten wird.

Italiano :

Concerto organizzato dall’Associazione Orgues en Agde .

Espanol :

Concierto organizado por la Asociación Orgues en Agde .

L’événement CONCERT ORGUES EN AGDE Agde a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE