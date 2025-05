Concert Origamidi – La Petite Cure (café associatif) Nantes, 31 mai 2025 16:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 16:00 – 17:30

Gratuit : oui gratuit Tout public

Entre sons électroniques et sculptures en papier, Origamidi est une performance musicale hybride où je joue avec des instruments faits main… en origami !Chaque pli, chaque pression déclenche des sons en direct via un système MIDI, dans un concert à la croisée du live code, de l’art numérique et de la poésie visuelle. Ludique, curieux.Irvin Zoure

La Petite Cure (café associatif) Nantes 44319