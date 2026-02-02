Concert Le Bourg Orliac-de-Bar
Concert Le Bourg Orliac-de-Bar vendredi 6 février 2026.
Concert
Le Bourg Au bon repaire Orliac-de-Bar Corrèze
Diner suivi d’un concert
Menu 22€, menu enfant 15€
– Potage de saison
– Parmentier de canard
– Créme du chef
Concert animé par Les Vois’In, Duo voix/ bandes son
Sur réservation .
Le Bourg Au bon repaire Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 41 52 91
