Concert Le Bourg Orliac-de-Bar

Concert

Le Bourg Au bon repaire Orliac-de-Bar Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Diner suivi d’un concert

Menu 22€, menu enfant 15€

– Potage de saison

– Parmentier de canard

– Créme du chef

Concert animé par Les Vois’In, Duo voix/ bandes son

Sur réservation .

Le Bourg Au bon repaire Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 41 52 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Orliac-de-Bar a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze