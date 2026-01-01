Concert Orphel Dieuze

Concert Orphel

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Vendredi 2026-01-30 20:30:00

2026-01-30

2026-01-30

L’Inventerre du Pré Vert accueillera son deuxième concert de l’année. Après une salle comble pour accueillir Lobo et Mie, l’association est heureuse de faire revenir Orphel, artiste lorrain, qui avait percuté la salle avec ses textes en 2024. Il revient avec son nouvel album, ses nouveaux textes et mélodies car Orphel est un artiste complet.

La lenteur est un contre pouvoir Orphel a fait de cette maxime le cap à suivre dans sa démarche musicale.

Loin de l’industrie du divertissement, de son agitation, il nous livre des ballades folks minimalistes et exclusivement en français. Son nouveau spectacle, “Au coin du feu”, raconte la vie de gens ordinaires, leurs difficultés, leurs joies, leurs questionnements.Tout public

26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22

L’Inventerre du Pré Vert hosts its second concert of the year. After a packed house for Lobo and Mie, the association is delighted to welcome back Orphel, an artist from Lorraine, who struck a chord with the audience with his lyrics in 2024. He’s back with his new album, his new lyrics and melodies, because Orphel is a complete artist.

Slowness is a counter-power : Orphel has made this maxim the guiding principle of his musical approach.

Far from the hustle and bustle of the entertainment industry, he delivers minimalist folk ballads exclusively in French. His new show, Au coin du feu, recounts the lives of ordinary people, their difficulties, their joys and their questions.

