CONCERT Ortaffa samedi 24 janvier 2026.
rue du Château Ortaffa Pyrénées-Orientales
Tarif : 10
20:30:00
2026-01-24
Organisé par l’association Renouv’o, concert donné par Laetitia, répertoire variétés françaises, jazzy, lyrique, internationales…
Réservation conseillée 06 99 23 38 07 et 07 46 29 96 82. Buvette sur place.
rue du Château Ortaffa 66560 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 99 23 38 07
English :
Organized by the Renouv’o association, concert given by Laetitia, repertoire: French, jazzy, lyrical, international varieties…
Booking recommended 06 99 23 38 07 and 07 46 29 96 82. Refreshments on site.
