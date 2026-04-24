Ortaffa

CONCERT

Ortaffa Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Venez y découvrir l’univers POP-ROCK du groupe les Drôles de Filles

réservation conseillée, entrée: 10e

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Ortaffa 66560 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 17 08

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English :

Come and discover the POP-ROCK universe of the band les Drôles de Filles

booking recommended, admission: 10e

L’événement CONCERT Ortaffa a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE