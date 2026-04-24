CONCERT Ortaffa
CONCERT Ortaffa samedi 2 mai 2026.
Ortaffa
CONCERT
Ortaffa Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Venez y découvrir l’univers POP-ROCK du groupe les Drôles de Filles
réservation conseillée, entrée: 10e
.
Ortaffa 66560 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 17 08
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English :
Come and discover the POP-ROCK universe of the band les Drôles de Filles
booking recommended, admission: 10e
L’événement CONCERT Ortaffa a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE