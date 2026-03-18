Concert Orville Grant Café Botanique Chez Nanda Sainte-Croix-du-Mont
Concert Orville Grant Café Botanique Chez Nanda Sainte-Croix-du-Mont dimanche 22 mars 2026.
Concert Orville Grant
Café Botanique Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Sainte Léa priez pour moi ! (oui c’est la fête de ma Gardienne)
Et, ce jour-là, j’ai décidé de vous emmener célébrer le Printemps
Ce dimanche, il paraît qu’il va y avoir du Malabar, du Swing, du Saxophone …
En tout cas, j’ai juste envie de vous dire Laissez-vous emporter
Et, nous verrons bien où tout cela nous mène .
Café Botanique Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 83 18 morgat.lea@gmail.com
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English : Concert Orville Grant
L’événement Concert Orville Grant Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-03-13 par La Gironde du Sud