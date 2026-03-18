Concert Orville Grant Café Botanique Chez Nanda Sainte-Croix-du-Mont

Concert Orville Grant

Café Botanique Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Sainte Léa priez pour moi ! (oui c’est la fête de ma Gardienne)

Et, ce jour-là, j’ai décidé de vous emmener célébrer le Printemps

Ce dimanche, il paraît qu’il va y avoir du Malabar, du Swing, du Saxophone …

En tout cas, j’ai juste envie de vous dire Laissez-vous emporter

Et, nous verrons bien où tout cela nous mène .

Café Botanique Chez Nanda 22 Le Bourg Est Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 83 18 morgat.lea@gmail.com

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English : Concert Orville Grant

L’événement Concert Orville Grant Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2026-03-13 par La Gironde du Sud