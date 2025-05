Concert « Oryzon » – ZAC du Mont de Magny Gisors, 17 mai 2025 20:30, Gisors.

Eure

Concert « Oryzon » ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Oryzon est un groupe local de Gisors qui distille un rock puissant. Son répertoire des morceaux de AC/DC, Slash, Scorpions, Lenny Kravitz, The Cranberries, Foo Fighters. De bons souvenirs pour beaucoup d’entre nous. C’est une invitation pour chanter les refrains à tue-tête. Rock’n’roll !

Oryzon est un groupe local de Gisors qui distille un rock puissant. Son répertoire des morceaux de AC/DC, Slash, Scorpions, Lenny Kravitz, The Cranberries, Foo Fighters. De bons souvenirs pour beaucoup d'entre nous. C'est une invitation pour chanter les refrains à tue-tête. Rock'n'roll !

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert « Oryzon »

Rock

Oryzon is a local band from Gisors that distills powerful rock. Their repertoire includes songs by AC/DC, Slash, Scorpions, Lenny Kravitz, The Cranberries and Foo Fighters. Good memories for many of us. It’s an invitation to sing the choruses at the top of your lungs. Rock’n’roll!

German :

Rock

Oryzon ist eine lokale Band aus Gisors, die einen kraftvollen Rock destilliert. Ihr Repertoire: Stücke von AC/DC, Slash, Scorpions, Lenny Kravitz, The Cranberries und Foo Fighters. Gute Erinnerungen für viele von uns. Das ist eine Einladung, die Refrains lauthals mitzusingen. Rock’n’Roll!

Italiano :

Il rock

Gli Oryzon sono una band locale di Gisors che distilla un rock potente. Il loro repertorio comprende canzoni di AC/DC, Slash, Scorpions, Lenny Kravitz, Cranberries e Foo Fighters. Un bel ricordo per molti di noi. È un invito a cantare i ritornelli a squarciagola. Rock’n’roll!

Espanol :

Rock

Oryzon es una banda local de Gisors que destila rock potente. Su repertorio incluye canciones de AC/DC, Slash, Scorpions, Lenny Kravitz, The Cranberries y Foo Fighters. Buenos recuerdos para muchos de nosotros. Es una invitación a cantar los estribillos a pleno pulmón. ¡Rock’n’roll!

