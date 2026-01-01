Concert Oryzon ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Oryzon

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Rock’n’roll

Oryzon est un groupe local de Gisors qui distille un rock puissant. Son répertoire des morceaux de AC/DC, Slash, Scorpions, Lenny Kravitz, The Cranberries, Foo Fighters… De bons souvenirs pour beaucoup et une invitation pour chanter les refrains à tue-tête. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

