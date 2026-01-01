Concert Oryzon ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert Oryzon ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 31 janvier 2026.
Concert Oryzon
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Rock’n’roll
Oryzon est un groupe local de Gisors qui distille un rock puissant. Son répertoire des morceaux de AC/DC, Slash, Scorpions, Lenny Kravitz, The Cranberries, Foo Fighters… De bons souvenirs pour beaucoup et une invitation pour chanter les refrains à tue-tête. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
English : Concert Oryzon
