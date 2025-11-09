CONCERT OSADOC Montpellier

L’OSADOC, Orchestre Symphonique Amateur d’Occitanie, organise le dimanche 9 novembre 2026, 15h, un concert à l’auditorium de la Cité des Arts de Montpellier. Pour l’occasion et pour soutenir OSADOC, des musiciens de l’Orchestre National de Montpellier et de la Cité des Arts joueront un programme allant de Dvorak à Morricone.

L’orchestre symphonique amateur d’occitanie existe depuis 20 ans, créé sous l’impulsion du département et est devenu associatif en 2014.

Chaque année, il permet à 55 musiciens amateurs de tous âges de vivre ensemble une semaine de stage intense durant la première semaine des vacances de printemps et qui se termine par une tournée de concerts dans l’Hérault.

Osadoc tient aussi à apporter la musique aux publics éloignés, engageant ainsi un partenariat régulier avec le CCAS de Montpellier pour proposer des moments musicaux aux résidents des EHPAD.

Osadoc intègre aussi dans ses rangs les enfants musiciens de la MECS (maison d’enfants à caractère social de Saint Pons-de-Thomières) pour le concert dans leur commune. Toutes les informations sur le site officiel

Entrée libre .

13 Avenue du Professeur Grasset Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

OSADOC, Orchestre Symphonique Amateur d’Occitanie, is organizing a concert on Sunday November 9, 2026, at 3pm, in the auditorium of Montpellier’s Cité des Arts. For the occasion, and in support of OSADOC, musicians from the Orchestre National de Montpellier and the Cité des Arts will play a program ranging from Dvorak to Morricone.

German :

Das OSADOC, Orchestre Symphonique Amateur d’Occitanie, veranstaltet am Sonntag, den 9. November 2026, 15 Uhr, ein Konzert im Auditorium der Cité des Arts in Montpellier. Zu diesem Anlass und zur Unterstützung von OSADOC werden Musiker des Orchestre National de Montpellier und der Cité des Arts ein Programm von Dvorak bis Morricone spielen.

Italiano :

L’OSADOC, l’Orchestre Symphonique Amateur d’Occitanie, organizza un concerto domenica 9 novembre 2026, alle ore 15, nell’auditorium della Cité des Arts di Montpellier. Per celebrare l’occasione e sostenere l’OSADOC, i musicisti dell’Orchestre National de Montpellier e della Cité des Arts eseguiranno un programma che spazia da Dvorak a Morricone.

Espanol :

La OSADOC, Orchestre Symphonique Amateur d’Occitanie, organiza un concierto el domingo 9 de noviembre de 2026, a las 15:00 h, en el auditorio de la Cité des Arts de Montpellier. Para celebrar esta ocasión y apoyar a la OSADOC, músicos de la Orquesta Nacional de Montpellier y de la Ciudad de las Artes interpretarán un programa que va de Dvorak a Morricone.

