CONCERT OSCAR + NIXI , JOLI FOUTOIR Prades 28 juin 2025 20:00

Pyrénées-Orientales

CONCERT OSCAR + NIXI , JOLI FOUTOIR 1 rue des marchands Prades Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-28 20:00:00

Concert gratuit à l’Entonnoir. Bar et restauration (faite avec amour) sur place.

1 rue des marchands

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 83 01 91 16

English :

Free concert at l’Entonnoir. Bar and food (made with love) on site.

German :

Kostenloses Konzert im L’Entonnoir. Bar und Essen (mit Liebe gemacht) vor Ort.

Italiano :

Concerto gratuito all’Entonnoir. Bar e cibo (fatto con amore) in loco.

Espanol :

Concierto gratuito en l’Entonnoir. Bar y comida (hecha con amor) in situ.

