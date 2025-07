Concert / Osiris avenue de la liberté Vieux-Boucau-les-Bains

Concert / Osiris avenue de la liberté Vieux-Boucau-les-Bains samedi 12 juillet 2025.

Concert / Osiris

avenue de la liberté Fronton Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Osiris voit le jour à l’initiative d’Éric Di Meco qui tient la basse du groupe.

De la voix d’Axel, similaire à celle de Liam Gallagher, à la passion des 5 musiciens pour Oasis, naît l’évidence Osiris retranscrit sur scène les concerts du groupe de Manchester.

Osiris voit le jour à l’initiative d’Éric Di Meco qui tient la basse du groupe.

De la voix d’Axel, similaire à celle de Liam Gallagher, à la passion des 5 musiciens pour Oasis, naît l’évidence Osiris retranscrit sur scène les concerts du groupe de Manchester de la manière la plus fidèle qu’il soit.

Depuis, Osiris, adoubé et encouragé par l’intransigeant Noël Gallagher en personne, enchaîne les dates Sold Out à travers la France. .

avenue de la liberté Fronton Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

Osiris is the brainchild of Eric Di Meco, the band?s bassist.

From Axel?s voice, similar to that of Liam Gallagher, to the 5 musicians? passion for Oasis, the obvious was born: Osiris would recreate the Manchester band?s concerts on stage.

German : Concert / Osiris

Osiris entstand auf Initiative von Eric Di Meco, der den Bass der Band spielt.

Aus Axels Stimme, die der von Liam Gallagher ähnelt, und der Leidenschaft der fünf Musiker für Oasis entsteht das Offensichtliche: Osiris überträgt die Konzerte der Band aus Manchester auf die Bühne.

Italiano :

Gli Osiris sono nati su iniziativa di Éric Di Meco, il bassista della band.

Dalla voce di Axel, simile a quella di Liam Gallagher, alla passione dei 5 musicisti per gli Oasis, è nata l’ovvietà: gli Osiris avrebbero ricreato sul palco i concerti della band di Manchester.

Espanol : Concert / Osiris

Osiris nació por iniciativa de Éric Di Meco, bajista de la banda.

De la voz de Axel, parecida a la de Liam Gallagher, a la pasión de los 5 músicos por Oasis, nació lo obvio: Osiris recrearía sobre el escenario los conciertos de la banda de Manchester.

L’événement Concert / Osiris Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2025-06-23 par OTI LAS