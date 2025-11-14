Concert Osmoz Cholet

Concert Osmoz

Rue Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Un jeune groupe de rap choletais composé de Neil, Iris, Sheddy, François et Away. De la confidence à la rage, il n’y a qu’un pas qu’Osmoz franchit sans hésitation. Un son planant flirtant avec le jazz imaginé par un beatmaker de l’espace, une batterie qui vient révéler la force des émotions, et 3 MC qui partagent avec passion leurs préoccupations intimes, celles d’une jeunesse qui se cherche, qui veut vivre ses rêves dans un monde dont l’avenir se décrit toujours sombre. .

Rue Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 41 mediatheque@agglo-choletais.fr

