Concert Otimani Trio (Trip-Hop Rock Slam) La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Concert Otimani Trio (Trip-Hop Rock Slam)

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 21:30:00

Date(s) :

2025-12-06

Otimani, un projet musical et poétique audacieux, où se rencontrent les sonorités envoutantes du trip hop, l’intensité́ brute du rock et la puissance du slam de poésie.

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

Otimani, an audacious musical and poetic project, where the bewitching sounds of trip hop, the raw intensity of rock and the power of poetry slam meet.

German :

Otimani ist ein gewagtes musikalisches und poetisches Projekt, in dem die fesselnden Klänge des Trip Hop, die rohe Intensität des Rock und die Kraft der Poetry Slams aufeinandertreffen.

Italiano :

Otimani è un audace progetto musicale e poetico che unisce i suoni ammalianti del trip hop, l’intensità cruda del rock e la potenza del poetry slam.

Espanol :

Otimani es un audaz proyecto musical y poético que aúna los hechizantes sonidos del trip hop, la cruda intensidad del rock y el poder del slam de poesía.

