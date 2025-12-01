Concert OTREMANDI, Bar l’Antidote Carantec
Concert OTREMANDI, Bar l'Antidote Carantec samedi 27 décembre 2025.
Bar l’Antidote 1 Rue Pasteur Carantec Finistère
Début : 2025-12-27 21:00:00
2025-12-27
Concert d’Otremandi au bar L’Antidote
Portés par la passion de la musique et la convivialité, Otremandi revisite jazz, pop et variété française. De Nina Simone à Radiohead, Lou Reed ou Arno, le groupe vous emmène dans un voyage musical unique.
Participation libre au chapeau .
Bar l’Antidote 1 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 15 91 99 50
