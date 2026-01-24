Concert ôtrium jazz Paluel
Concert ôtrium jazz Paluel samedi 21 février 2026.
Clos des fées Paluel Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-02-21 18:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Pour se lancer dans l’aventure funambulesque d’un trio trompette-contrebasse-batterie, il faut être au choix un technicien accompli, un casse-cou téméraire ou un anticonformiste assumé !
Le compositeur Quentin Ghomari est sans doute un peu des trois, et c’est ce qui fait toute la force de son Ôtrium, une exploration d’un jazz acoustique intime et libre.
Avec
Quentin Ghomari trompette
Yoni Zelnik contrebasse
Antoine Paganotti batterie
César Poirier saxophone, clarinette
samedi 21 février 18h30 au clos des fées .
Clos des fées Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46
